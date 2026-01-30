ロケットラボ（Rocket Lab）は日本時間2026年1月30日、ニュージーランド・マヒア半島の射場から「エレクトロン（Electron）」ロケットを打ち上げ、韓国の地球観測衛星「NEONSAT-1A」を所定の軌道へ投入することに成功しました。今回のミッション名は「Bridging The Swarm（群れをつなぐ）」です。ロケット打ち上げ情報打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron（Bridging The Swarm）・ロケット：Electron・