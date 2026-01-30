違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長の男が逮捕された事件で、警視庁は、男の潜伏先だった奄美大島のホテルの家宅捜索を行いました。この事件は、「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者が東京・渋谷区でスカウト行為をするため、暴力団組員に現金を渡したとして、指名手配され、その後、逮捕されたものです。小畑容疑者は鹿児島県の奄美大島で確保されましたが、警視庁は30日、潜伏先のホテルの部屋の家宅捜索を行い