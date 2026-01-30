２月８日投開票の衆院選では、コメ政策にも注目が集まる。コメが店頭から消え、価格が高騰した「令和の米騒動」を受け、食料安全保障の観点から生産基盤の強化や生産性の向上が急務だ。各党は公約でコメの安定供給や農家の所得支援などを訴え、農業票の取り込みを図っている。ただ、消費者が手に取りやすい価格の実現も課題だ。（福島春菜）関東平野に広がる茨城県坂東市の農業生産法人「アグリ山崎」は、約６５ヘクタールの水