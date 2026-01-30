日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN新世界」の練習生が30日、公開された。同番組は韓国の人気番組「PRODUCE 101」の日本版で「日プ」の通称で人気。101人の練習生から、最終的にデビューするメンバーが視聴者の投票によって決まる。19年の第1弾では「JO1」、21年の第2弾では「INI」、23年の第3弾となる「THE GIRLS」では「ME:I」と人気グループが生まれている