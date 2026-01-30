アイドルグループSKE48が30日、公式サイトを更新し、メンバーの近藤海琴（22）が「前十字靱帯（じんたい）断裂」の診断を受けたと発表した。「SKE48 Team K2近藤海琴に関するご報告」としてお知らせを掲載し、「膝に痛みが出たため病院を受診したところ、『前十字靭帯断裂』という診断を受けました。治療には手術を伴いますことから、3月以降一部の活動をお休みさせていただく運びとなりました。本人の希望もあり、体に負担の無