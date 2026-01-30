何十回も入院しているけど初めて！女子校さながらのフレンドリーな病院の大部屋が楽しい！難病を抱えた漫画家が移住を決意。これで緊急入院になってももう安心!?／腸よ鼻よ10（1）まるで厄災!?大地震＆救急搬送から始まった移住生活1万人に1人という難病を発症して以来、沖縄で何度も入退院を繰り返してきた漫画家の島袋全優さん。ついに専門医がいる三重県への移住を決めます。万全の準備を整えて迎えた引っ越しの翌日、なんと