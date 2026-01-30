30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3510円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては187.15円高。出来高は5394枚となっている。 TOPIX先物期近は3573ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.68ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物