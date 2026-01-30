ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」が３１日、開幕する。佐々木和伸（４９＝徳島）がタッグを組む２４号機は、当地前回の正月戦で手にしたものと同じだ。スタート特訓を終えて「正月に乗ったやつで不安はあったけど、直線は普通でしたね。前回よりはいいと思う」と２連率は２９％だが、感触は悪くない。前回の正月戦は２日目に途中帰郷と結果を残せなかった。今節は、前回のリベンジと、初のＧ?タイトル獲