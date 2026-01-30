ボートレース鳴門のＧ?「第６９回四国地区選手権競走」が３１日、開幕する。松尾夏海（３４＝香川）が前検のエンジン抽選で手にした５７号機は２連率２８％と数字が低いが、「そのまま乗って、普通くらい。乗り心地重視の調整をしていきます」と感触はまずまずだ。「前節のまるがめで、乗れる感じをつかめたんです。その時のペラの感じにしていきたい。それがここ（鳴門）でも通用するかどうかを試したい」と、前節、手応えが