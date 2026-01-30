女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）が、後輩・南小桃（２２）に厳しい洗礼を浴びせた。Ｖ６戦（３０日の新宿フェイス）で２０２４年６月にデビューした小桃を迎え撃った。後輩に握手を拒否され始まった一戦は、王者がいきなりトラースキックを決めると、トペ・スイシーダを放って秒殺を狙った。それでもくらいついてくる小桃に低空ドロップキックからのプランチャを浴びせられた王者は