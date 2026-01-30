【モデルプレス＝2026/01/30】元AKB48の河西智美が30日、自身のSNSにて会社を設立したことを発表した。【写真】28kg減話題の元AKB、美人姉との2ショット◆河西智美、姉妹で会社設立河西は「姉妹2人で会社を設立しました。河西智美は代表取締役CEO、姉・愛美（元：河西里音）は副社長として新たな一歩を踏み出します」と報告。会社名は株式会社 To Charlotte テーマはFemness（Feminine ＆ Wellness）女性の美と健康に向き合うこと