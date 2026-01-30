米国の世界的歌手、レディー・ガガが３０日、東京ドームで来日ドーム公演のファイナルを迎えた。最新アルバム「メイヘム」を引っさげ、京セラドーム大阪で２公演、東京ドームで４公演の計６公演で２６万６０００人を動員する自身最大規模の来日公演。日本での単独公演自体も３年半ぶりで、約２時間半のステージで魅了した。真っ赤に染まったオペラ座のようなステージに、圧倒的なカリスマ性をたたえたガガが登場すると、底から