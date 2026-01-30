１月３１日に行われる京都競馬（２回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り・２０％【馬場予想】芝（Ｂコース）＝良ダート＝良今週からＢコースに替わるが、連続開催でカバーし切れない傷みが残る。ダートは乾燥して上がりを要し、差し届くケースも見られる。芝＝逃げ〇先行◎差し〇追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し〇追込△