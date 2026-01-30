日本ハム・新庄剛志監督（54）がパーソルパ・リーグTVの「FANSMEETUP特別版監督編」に他5球団監督とともに出演。今季の目標にチーム内の1億円プレーヤー倍増を挙げた。監督の仕事は、ずばりどんな仕事かを聞かれた。新庄監督は「選手の給料アップするために…。僕が（監督）1年目のとき年俸1000万円くらいの選手が、この4年で8人1億円超えました。それがめちゃくちゃうれしかった」と胸を張った。「（監督を）年俸アッ