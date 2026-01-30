子供の性被害をどう防ぐかをテーマに警察庁がセミナーを開き、外国の捜査機関などとの連携を確認しました。警察庁が都内で開いた「子供の性被害防止セミナー」には、外国の捜査機関や大使館、民間団体などが参加しました。セミナーでは、まず、SNSをきっかけに子供が性被害に遭うケースについて注意喚起が行われました。警察庁からは、最近、オンラインゲームを入り口に小学生が被害に遭うケースが多くみられるという傾向が共有さ