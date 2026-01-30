俳優の北村匠海さん（28）、八木勇征さん（28）、生見愛瑠さん（23）が、人気コミックが原作の映画『SAKAMOTO DAYS』に出演することが発表され、コメントを寄せました。Snow Manの目黒蓮さん（28）が主演をつとめ、4月29日に公開される映画『SAKAMOTO DAYS』。全世界累計発行部数が1500万部を突破した人気コミック（デジタル版を含む、2025年8月時点）をコメディーの鬼才・福田雄一監督が実写映画化する作品。目黒さん演じる最強の