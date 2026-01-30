群馬県伊勢崎市の国道１７号で２０２４年５月、トラックを飲酒運転して車２台に衝突し、家族３人を死亡させたなどとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同県吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判の公判が３０日、前橋地裁（高橋正幸裁判長）であった。検察側は法定刑上限の懲役２０年を求刑。弁護側は過失運転致死傷罪にとどまると主張して結審した。判決は２月１３日。検察側は