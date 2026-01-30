（資料写真）３０日午後８時３５分ごろ、相模原市中央区上溝のマンションで、「部屋から灰色の煙が出ている。爆発音あり」と住民から１１９番通報があった。相模原市消防局は午後９時１５分現在、消火活動を行っている。相模原署によると、被害程度は不明だが、住民らが避難を始めているという。