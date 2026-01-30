1月30日、金沢競馬特別功労者顕彰式が行われ、地方競馬所属騎手として地方競馬重賞201勝という最多記録を達成した吉原寛人騎手に対し、馳浩知事より顕彰状、記念品が贈呈された。吉原騎手は金沢競馬でデビューして以来25年にわたり第一線で活躍し、全国各地の競馬場で重賞勝利を積み重ねてきた。その実績は地方競馬史に残る偉業として高く評価されている。吉原寛人、地方通算3300勝達成…高知で節目の大記録馳浩知事より贈呈