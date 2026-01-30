【モデルプレス＝2026/01/30】インフルエンサーで女優やモデルとしても活躍中のまいきちが30日、都内で行われた『まいきち1stフォトエッセイ 承認欲求』（KADOKAWA）の発売記念取材会に出席。タイトルに込めた意味を明かした。【写真】21歳Z世代のカリスマインフルエンサー、ショーパンから美脚披露◆まいきち、初書籍は「感動」中学から始めたTikTokがバズり、中学2年生だった2018年にはフォロワーが50万人を超え、高校生の頃には