1月23日公開の映画『PROJECT Y』でチョン・ジョンソさんとW主演を務めたハン・ソヒさん。その圧倒的な美しさと確かな演技力で、いまや韓国を代表する俳優のひとりとして注目を集めています。本作のファンミーティング付きジャパンプレミアのために、映画のイベントとしては初来日を果たしたソヒさん。多忙なスケジュールの合間を縫って実現した今回のインタビューでは、作品への思いや、彼女の素顔が垣間見える言葉が印象的でした