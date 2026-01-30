焼肉とお酒は、切っても切れない組み合わせです。ビールやサワー、ハイボールなど、飲むお酒によって「合わせたい部位」が自然と決まるという人も多いのではないでしょうか。そこでAll About編集部では、全国20〜70代の250人を対象に「お酒と一緒に食べるのが好きな焼肉の部位」に関するアンケートを実施。ランキング結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、お酒と相性のよい焼肉部位の特徴や、選ばれた理由