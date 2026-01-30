第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の選考委員会が30日に行われ、長崎西（長崎）が戦力以外の要素を加味する21世紀枠で選出された。75年ぶり2度目のセンバツ出場だ。チームを支えたのは、山口陽大マネジャー（2年）が作った2つのアプリだ。打撃分析を行う「インパクトスタッツ」は練習で1球ごとに、8分割したコースと、芯で捉えたか否かを後ろで記録するマネジャーに自己申告する。練習後に集計され、データ