【ソウル＝仲川高志】韓国観光公社は３０日、２０２５年に訪韓した日本人観光客数が前年比１３・３％増の約３６５万３０００人だったと発表した。日本政府観光局が２１日に発表した推計値によると、同年に日本を訪れた韓国人観光客数は前年比７・２８％増の約９４６万人。日韓の人的往来は１３００万人を超え、過去最多を更新した。良好な日韓関係や円安を背景に、韓国では日本旅行ブームが続く。日本でも、若年層を中心に、