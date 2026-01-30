1月30日より、東野圭吾の小説を初めてアニメーションで映画化した『クスノキの番人』が劇場公開中です。「派手ではない」アニメ映画の究極系本作の最大の特徴は、後述するあらすじや設定から分かる通り「まったく派手ではない」こと。実際に伊藤智彦監督は企画を周囲に話す際、以下のような反応に何度も直面したそうです。「「派手なアクションもない、SFでもない、ホラーでもない。『どうしてこの作品を（アニメで）やろうと思っ