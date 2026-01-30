テストで良い点をとると、つい「すごい！」と大喜びしてしまう。逆に点数が思わしくないと、がっかりした気持ちが顔に出てしまう。そんな経験はありませんか？実は、その何気ない親の反応が、子どもにとっては大きなプレッシャーになっていることがあります。3人の娘を桜蔭をはじめとする難関校合格へ導いた井上晴美さんは、「親の一喜一憂こそが、子どもを追い詰めてしまう原因になる」と指摘します。テストの後、親はどんな反応