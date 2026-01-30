四川省カンゼ・チベット族自治州の四川カンゼ景勝地で、シンガポールの旅行会社・新加坡経典旅游集団が終身パス1万枚を購入した。同社の蒋慧君会長は「東南アジアの観光客で四川省カンゼ・チベット族自治州に行って雪山や氷河を見たいという人が増えている。四川カンゼ観光はここ数年、東南アジア市場で人気が沸騰している。1万枚ではまだまだ足りない」と話した。中国新聞社が伝えた。同自治州はこの日、四川カンゼ景勝地の終身パ