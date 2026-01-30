2025年の中国の対外投資協力は着実に発展しました。主な状況は以下の通りです。1．対外投資の着実な成長非金融分野の対外直接投資は1456億6000万ドルとなり、前年より1.3%増加しました。地域別ではアフリカ向けが41％、欧州向けが20．9％、アジア向けが1．2％それぞれ増加し、現地の経済・社会の発展を効果的に促進し、グローバルな生産供給チェーンの安定に寄与しました。2．対外請負事業の拡大対外請負事業の売上高は前年比7．7