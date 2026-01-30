“軽より安いセンチュリー”という選択 軽自動車の価格が年々上昇しており、4年連続で国内販売台数No.1を記録したホンダ「N-BOX」の新車車両価格は、約174万〜248万円に達しています。もはや「軽＝安い」という図式は過去のものになりつつありますが、いっぽうで中古車市場に目を向けると、新車では手が届かなかった高嶺の花が射程圏内に入ります。【画像】超カッコいい！ これが “軽”より安い!? “トヨタ最上級”の「センチ