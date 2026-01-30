宮崎県警都城署は30日、都城市高城町石山で同日午後4時ごろ、警察官を殴打するなどした犯人が逃走する公務執行妨害事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は男で50歳くらい。身長180程度、体格はがっちり型。灰色半袖、青色ジーパン着用、普通乗用自動車、白色、ミニバンタイプを使用し、車両前部損傷の可能性あるという。警察では犯人摘発に向け、現在、捜査中。