大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。 ニューヨーク発のブラウニーに、定番のベルギーチョコレート。 アミュプラザ長崎に「バレンタインの期間限定ショップ」が登場です。 来月14日のバレンタインを前に、アミュプラザ長崎に期間限定ショップがオープンしました。 定番のベルギーチョコレートに、鮮やかな色合いが楽しいドーナツも。