3月に開幕する春のセンバツ高校野球の選考委員会が1月30日開かれ、帝京長岡が初めての、日本文理が12年ぶり6度目の出場を決めました。一般選考枠での県勢の2校同時出場は初めてです。 午後3時すぎの帝京長岡高校。【吉田優アナウンサー】「体育館には約50人の野球部員が集まり、その吉報を今か今かと心待ちにしています」春のセンバツ出場校を決める選考委員会の様子を眺める選手たちのもとに吉報が！春夏通じ、初の甲子園