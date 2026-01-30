「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３０日、下関）インフルエンサータレントのＭｕｍｅｉｘｘｘ（むめい＝２１）が来場。９Ｒ発売中に行われたライブに出演した。ボートレース下関のステージが、ライブ会場に早変わりした。Ｍｕｍｅｉｘｘｘは「あのねあのね」を含めて２曲を披露。その後はトークショーに。「山口県に来たのは初めてです」とニッコリ。前日は「ゲームをしすぎて夜更かししてしまいました」とのことで「ふぐを