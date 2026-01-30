３人組ロックバンド・サンボマスターが３０日、公式ＨＰで３月１日の沖縄公演の延期を発表した。ボーカル・ギターの山口隆が左手の指を骨折。医師による完治見込み時期の診断結果を踏まえての判断と説明した。この日、「唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優勝ＶＩＣＴＯＲＹ２５「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」関西地区全員優勝決定戦２／２