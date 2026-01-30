新加入の楽天・田中千晴投手（２５）が３０日、沖縄・名護市内で入団会見を行った。楽天から海外ＦＡ（フリーエージェント）権を行使して巨人入りした則本の人的補償で移籍。背番号は「２９」で、沖縄・金武町での１軍キャンプスタートが決まった。リリーフ起用が想定される右腕は５０登板以上＆防御率１点台の目標を掲げ、恩返しの飛躍を見据えた。新たなユニホームに身を包んだ田中千は、真っすぐに前を見ていた。則本の人的