今回の選挙では与野党のほとんどが、「消費税の減税」を公約に掲げています。 家計簿をつけているグループの会にお邪魔して、受け止めを聞いてきました。 家事や子育てなどを学びあう「鹿児島友の会」では、月に1回程度、家計簿について話し合っています。きょう30日は、去年1年間の家計簿を振り返りました。 山元幸子さん(62)は夫と二人暮らし。去年1年間の生活費のうち、4分の1が食料品代で合計およそ70万円でした。