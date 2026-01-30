鹿児島市の山形屋の駐車場の一つ「朝日通り立体駐車場」があす31日で閉鎖します。 46年間稼働していて、理由は老朽化です。 山形屋の朝日通り駐車場は1979年5月に完成した機械式駐車場で、あわせて180台駐車できます。 （記者）「半世紀近くにわたり利用されてきた駐車場。あちらには『ありがとう』のメッセージもある」 山形屋によりますと、建物や機械の老朽化が進み、必要な部品の入手も難しい上、駐車できる車のタ