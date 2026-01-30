鹿児島市の小学校できょう30日戦争で父を亡くした男性が、子どもたちに平和の大切さについて語る講演会がありました。 「私、お父さんと呼んだことがない」 講演会は、「戦争を語り継ぐ遺児の会」が開いたもので、中郡小学校の児童およそ120人が参加しました。 30日は1943年、2歳の時に東部ニューギニアで父親が戦死した鹿児島市の吉見文一さん(85)が「戦争はすべてを奪ってしまう。親への感謝を忘れないでほしい」と語り