ドル売り反応、トランプ米大統領が次期FRB議長のウォーシュ元理事を指名＝ロンドン為替 トランプ米大統領は自身のSNSで「次期FRB議長のウォーシュ元理事を指する」と表明した。この報道を受けて、マーケットはややドル売りに反応している。ドル円は154.80台まで、ユーロドルは1.1950台まで一時ドル売りが入った。 USD/JPY153.87EUR/USD1.1948