俳優・黒沢年雄（81）が30日までに公式ブログを更新。「甘い…政治家のスローガン。」というタイトルで新規記事をアップした。黒沢は「甘い！甘い！ウワベの美辞麗句のオンパレード…甘い言葉は気持ちはいいが…順番が違うでしょう」と切り出すと「先ずは日本国民が安全安心を確保する事が政治家がやるべき絶対条件…だからこそ安全安心で生きて行かれる…だからこそ安心して働き家族を守り食べて行かれる」と私見を展開する。