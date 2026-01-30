サッカーの欧州リーグで16強を決める決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）の組み合わせ抽選が30日に行われた。伊東純也のゲンク（ベルギー）はディナモ・ザグレブ（クロアチア）、前田大然と旗手怜央のセルティック（スコットランド）はシュツットガルト（ドイツ）とそれぞれ対戦が決まった。鈴木唯人のフライブルク（ドイツ）は1次リーグ7位で既に16強入りを決めている。欧州リーグは36チームによる1次リーグで上位8チームが