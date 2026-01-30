衆議院選挙の序盤の情勢について、JNNの調査・分析では自民党が議席を大幅に増やし、単独で過半数をうかがう勢いです。【写真で見る】各党の「予測議席数」「公示前の議席数」を比べると…（JNN序盤情勢）自民は高市人気が追い風、野党は中道が伸び悩み日比麻音子キャスター:JNNでは1月28日・29日の2日間で調査を実施し、さらには取材を加味して序盤情勢の分析を行いました。＜予測議席数/公示前の議席数＞▼自民208〜296/19