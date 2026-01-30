新潟市中央区で30日午後7時すぎ、走行中の軽乗用車が道路を横断していた男性と衝突する事故がありました。この事故で高齢とみられる男性が搬送先の病院で死亡しました。事故があったのは新潟市中央区上所上の主要地方道です。警察によりますと30日午後6時20分すぎ、軽乗用車が、県庁方面に向かって走行中、道路を横断してきた高齢とみられる男性と衝突しました。目撃者から「横断歩道のない道路を横断中の人と車が衝突する事故があ