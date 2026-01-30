アメリカのトランプ大統領はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長にFRB元理事のウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は30日、SNSに投稿し、FRBのウォーシュ元理事をパウエル議長の次の議長に指名すると発表しました。ウォーシュ氏は金融大手のモルガン・スタンレー出身で、2006年に当時史上最年少の35歳でFRB理事に就任、2011年まで理事を務めました。トランプ氏はウォーシュ氏がFRB理事会の運営など