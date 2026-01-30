東京地検は３０日、俳優の米倉涼子さん（５０）について、関東信越厚生局麻薬取締部から麻薬取締法違反と医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検を受け、不起訴としたと発表した。地検は不起訴の理由を明らかにしていない。発表によると、米倉さんは昨年８月、都内の自宅で、大麻や麻薬などを含有する液体などを男性と共同で所持した疑いがあるとして、同取締部が今月９日に書類送検していた。米倉さんは昨年１２月、所属事務