ZIPANG OPERAが、1月31日(土) 0時にデジタルシングル「Kick It Down」を配信リリースすることが発表された。さらに、あわせてジャケット写真も公開となった。本楽曲は、本日30日に初演を迎えた佐藤流司が脚本・演出を務める舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとして制作。作詞も佐藤が手掛け、“壁を蹴破り、常識を超えて新しい世界へ飛び込む挑戦”をテーマに、恐れを捨てて突き進む、力強いメッセージを込めた一曲となっ