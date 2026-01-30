竹内アンナが、2026年2月18日リリースする配信シングル「adabana midnight」が1月31日放送のJ-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」にて初オンエアされることを発表した。本作は、曖昧な関係に揺れる切ない想いを、都会的で洗練されたビートに乗せて描いた楽曲だという。サウンドプロデュースは、前作に続きESME MORIが担当しており、“徒花＝咲いても実を結ばない花”をモチーフにしたダンスサウンドが特徴的な作品に仕上がっているとの