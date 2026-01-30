a flood of circleが、最新アルバム『夜空に架かる虹』収録曲より「SNAKE EYES BLUES」のMVを公開した。「SNAKE EYES BLUES」は、ブルースを軸にした荒々しいサウンドと、繰り返しの言葉が強く印象に残る作品になっており、今回のMVを手がけたのは、a flood of circleと長年タッグを組んできた映像監督・加藤マニ。「The Beautiful Monkeys」や「Lucky Lucky」、「如何様師のバラード」など、何本もの作品を共にしてきた加藤マニが