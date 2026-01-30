iriが、10周年イヤーとなる2026年にZeppツアーを開催することを発表した。＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞（読み：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット）と題されたツアーは、初日となる6月7日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。本日21時からiriのオフィシャルメンバーサイト「Wavy Club」でのチケット先行受付が実施となるので、ぜ