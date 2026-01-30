さらさが、新曲「YOU」のMVを公開した。本楽曲は、ドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』エンディング主題歌になっている。公開されたMVは、前作「Thinking of You」に続き、松岡一哲が手掛けており、前作からどこか続く世界観の中、楽曲をより一層楽しめる内容に仕上がっているという。https://youtu.be/AnLgNv1R3P0◾️「YOU」2026年1月14日（水）リリース配信リンク：https://lnk.to/salasa_YOU※